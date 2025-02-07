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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 лютого
Прогноз погоди на 7 лютого
фото з відкритих джерел

На дорогах країни місцями ожеледиця

У п'ятницю, 7 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, перемістився на північну територію Європейської Росії і охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску.

Тому небо місцями проясниться, а опадів ми не прогнозується (лише в Криму падатиме невеликий сніг). На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни подекуди пориви15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 лютого фото 1

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: погода вітер Київ прогноз погоди

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