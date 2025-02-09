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Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну (відео)
Рятувальники поки не можуть підійти до судна через сильний шторм
фото з соцмереж

Суховантаж, що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля, отримав пробоїну в Невельському районі

Китайське судно з дизельним пальним та мазутом «Анг Янг-2» зазнало аварії біля Сахаліну та сіло на мілину поблизу російського порту Невельськ. Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко в соцмережах.

За даними місцевих ЗМІ, суховантаж, що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля, отримав пробоїну в Невельському районі. На борту знаходиться 20 членів екіпажу.

Зазначається, що поки не зрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна, оскільки китайська команда не може чітко пояснити масштаби проблеми, а перекладач «погано працює».

Лімаренко повідомив, що рятувальники поки не можуть підійти до судна через сильний шторм. Тому рішення про його розвантаження або зняття з мілини прийматимуть, коли налагодиться погода.

Попередньо, екіпажу нічого не загрожує, є запас води та продуктів, медична допомога нікому не потрібна.

У РФ, як завжди, запевняються, що розливу палива наразі немає.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа. 

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Теги: нафтопродукти вугілля рятувальники шторм погода росія Китай

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