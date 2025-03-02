У Києві значно погіршилась якість повітря

Станом на 09:00 вологість повітря у столиці складає 96%

У столиці сьогодні знову погіршився стан повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 2 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 84. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Проте у деяких місцях індекс сягнув 170, що є шкідливим.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у деяких районах відчувається сильний запах гару.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 96%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

У КМДА запевняють, що рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон – у нормі, перевищень забруднювальних речовин не зафіксовано.

Зазначається, що подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%.

«За таких умов деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, в Україні очікується хмарна погода.

У східних областях без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.