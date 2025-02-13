Січень у 2025 році став рекордно безсніжним

Температура повітря, яка була у січні, є аномальною для зими

За останні 25 років аномально теплі січні спостерігались у 2007 та 2020 роках

Січень поточного року в Україні виявився рекордно теплим і стійкого переходу до зимового режиму погоди не відбулось. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зазначається, що така температура повітря, яка була минулого місяця, характерна для березня чи листопада, але для середини зими це є значною аномалією.

За останні 25 років аномально теплі січні спостерігались у 2007 та 2020 роках.

«Внаслідок аномально високого температурного фону січень на території України став також рекордно безсніжним. Стійкий сніговий покрив фіксувався лише на високогір’ї Карпат висотою до 60 см. У періоди короткочасних (на 2-4 доби) незначних знижень температур повітря утворювався слабкий сніговий покрив висотою 1-2 см, що швидко зникав», – йдеться в повідомленні.

Сумарна кількість опадів, що спостерігались у вигляді дощу та мокрого снігу була найбільш суттєвою в басейнах правих приток Прип’яті в межах Волинської та Рівненської областей, в басейні Західного Бугу та в Карпатах і становила 70-100% норми. На решті території держави спостерігалась аномально низька кількість опадів (у вигляді дощу) 10-60% місячної норми.

Синоптики зазначили, що внаслідок короткочасних періодів похолодань, у середині першої та другої декад січня, на річках України та мілководдях водосховищ відбувалось короткочасне льодоутворення у вигляді заберегів, рідкої шуги та неповного льодоставу.

«Внаслідок значного дефіциту опадів, середньомісячна водність зимової межені у січні на більшості річок держави характеризувалась низькими величинами – переважно до 50-60% норми», – додали в «Укргідрометцентрі».

Раніше повідомлялося, що аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство.