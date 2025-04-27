В Україні мінлива хмарність: погода на 27 квітня

Вдень у східних областях місцями невеликий дощ

Сьогодні, 27 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише вночі в Криму, вдень у східних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.