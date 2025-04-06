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Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня
Прогноз погоди на 6 квітня
фото: glavcom.ua

Подекуди ожеледиця на дорогах країни

У неділю, 6 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У західних, Житомирській та Вінницькій вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вдень 1-4° тепла.

На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів; температура вночі та вдень 1-6° тепла; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 6 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 4-6° тепла.

6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня. 

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Теги: вітер дощ погода

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