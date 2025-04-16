Мінлива хмарність: прогноз погоди на 16 квітня

Вдень у Києві очікується невеликий дощ

У середу, 16 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

16 квітня із південного заходу Європи на територію України продовжить надходити тепле повітря.

Погоду з невеликими дощами у західних, більшості північних та центральних областей зумовить атмосферний фронт, решти території – поле підвищеного тиску.

Мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на сході та південному сході країни 2-7° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°, у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 13-18°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.