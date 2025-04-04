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Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня
Прогноз погоди на 4 квітня
фото: glavcom.ua

У столиці та на Київщині без опадів

У п'ятницю, 4 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. На півдні країни очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

4 квітня погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, лише на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту. Над Україною перебуватиме помірно тепла повітряна маса.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 9-14° тепла.

Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня. 

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Теги: прогноз погоди

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