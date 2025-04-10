Головна Київ Новини
search button user button menu button

Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно»
фото: glavcom.ua

Синоптикиня закликала киян не падати духом та готуватися до весни

Київ зустрів 10 квітня незвичною зимовою погодою – місто засипало мокрим снігом. Однак синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Наталки Діденко.

«Гагілки з такою погодою не поводиш, і на думку йде більше «Добрий вечір тобі, пане господарю!», а не веснянки. У Києві – точно)», – написала метеорологиня, влучно описавши погодну аномалію.

Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно». Вона порадила водіям утриматися від поїздок на особистому транспорті та скористатися громадським, зокрема, оцінити красу київського метро.

Синоптикиня також звернулася до людей з проблемами тиску, рекомендувавши їм «причаїтися, а не кавувати». Двірникам же сьогодні гарантовано активний фітнес, медикам також слід бути напоготові. Фотографам така погода, за словами синоптикині, подарує унікальні зимові кадри для альбомів.

«Але це вже все, скоро-прескоро сонце і +18 градусів!», – обнадійливо заявила Наталка Діденко, додавши, що вже в неділю весна остаточно поверне своє, і на думку знову приходитимуть веснянки.

Прогноз погоди на завтра очікується згодом, але головний меседж від синоптикині – не сумувати, адже справжня весна вже точно не за горами.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозуєтья на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. 

До слова, на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра. 

Читайте також:

Теги: Київ Україна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль хоче поверх реалій війни та забалакуючи про перемирʼя, налагоджувати співпрацю з США
Ядерний шантаж Росії і переговори у Стамбулі: чого чекати?
Вчора, 12:22
У неділю тепла погода залишиться лише на півдні та південному сході України
В Україну повертається зима. Синоптики обіцяють до -6°
14 березня, 13:14
Розробкою просторових цифрових моделей цифр «3» і «9» займався дизайнер Богдан Гдаль
На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
17 березня, 16:56
Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту
19 березня, 23:37
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення
У Києві та Київській області 21 березня буде обмежено дорожній рух: деталі
20 березня, 21:26
Через повалене дерево на Печерському узвозі, рух транспорту тимчасово перекрити
Негода у Києві. На Печерському узвозі дерево зупинило рух транспорту
25 березня, 10:28
Впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році
Відстрочка щодо сплати екологічного мита CBAM – це питання виживання наших експортних галузей – еколог
26 березня, 13:08
Експертка з'ясувала, що найстійкіші до заморозків: щавель, шпинат, кріп, петрушка, морква, селера, цибуля
Синоптикиня назвала овочі та фрукти, які витримають різкі квітневі заморозки
7 квiтня, 18:14
Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Ковель в межах Бучанської громади 25 лютого 2025 року
Порушення-вбивці: що найчастіше призводить до аварій на дорогах Київщини
Вчора, 14:32

Новини

У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото)
Сніг на зеленому листі. Київ 10 квітня здивував погодою (фото)
Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)
Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)
У Києві у лабораторії «Діла» помер чоловік
У Києві у лабораторії «Діла» помер чоловік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
178K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
41K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
30K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
14K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua