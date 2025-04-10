Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва

Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно»

Синоптикиня закликала киян не падати духом та готуватися до весни

Київ зустрів 10 квітня незвичною зимовою погодою – місто засипало мокрим снігом. Однак синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Наталки Діденко.

«Гагілки з такою погодою не поводиш, і на думку йде більше «Добрий вечір тобі, пане господарю!», а не веснянки. У Києві – точно)», – написала метеорологиня, влучно описавши погодну аномалію.

Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно». Вона порадила водіям утриматися від поїздок на особистому транспорті та скористатися громадським, зокрема, оцінити красу київського метро.

Синоптикиня також звернулася до людей з проблемами тиску, рекомендувавши їм «причаїтися, а не кавувати». Двірникам же сьогодні гарантовано активний фітнес, медикам також слід бути напоготові. Фотографам така погода, за словами синоптикині, подарує унікальні зимові кадри для альбомів.

«Але це вже все, скоро-прескоро сонце і +18 градусів!», – обнадійливо заявила Наталка Діденко, додавши, що вже в неділю весна остаточно поверне своє, і на думку знову приходитимуть веснянки.

Прогноз погоди на завтра очікується згодом, але головний меседж від синоптикині – не сумувати, адже справжня весна вже точно не за горами.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Помірний мокрий сніг прогнозуєтья на сході та південному сході країни. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

До слова, на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.