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В Україні мінлива хмарність: погода на 22 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: погода на 22 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото з відкритих джерел

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°.

Прогноз погоди на 22 квітня
Прогноз погоди на 22 квітня
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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