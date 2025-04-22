В Україні мінлива хмарність: погода на 22 квітня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°.

Прогноз погоди на 22 квітня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.