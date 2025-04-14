В Україні хмарно: погода на 14 квітня
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°
Сьогодні, 13 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
В Україні без опадів, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла (в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
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