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В Україні хмарно: погода на 14 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно: погода на 14 квітня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото з відкритих джерел

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°

Сьогодні, 13 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла (в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

Прогноз погоди на 14 квітня
Прогноз погоди на 14 квітня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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