В Україні хмарно: погода на 14 квітня

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°

Сьогодні, 13 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла (в Україні, крім більшості західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

Прогноз погоди на 14 квітня Укргідрометцентр

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.