Агрометеоролог оцінила наслідки квітневих заморозків на майбутній урожай

Тетяна Адаменко: «Шкідлива дія від заморозку може проявитися на десятий день»

На більшу територію України прийшло різке похолодання аж до заморозків, але тут немає нічого екстраординарного. Були такі роки, коли в цей час було холодніше, і снігу та дощу було більше. Але від морозу дуже страждають абрикоси, персики та інші ранні овочеві культури. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла агрометеорологиня та начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Найбільше позначаються на сходах ранніх овочевих культур, які дуже вразливі до таких знижень температур. Позначаються на всьому, що квітне і утворює зав’язь. Це абрикоси, це інші плодові, які у деяких районах дуже рано почали квітнути. Тут урожай однозначно буде втрачений, якщо не було застосовано якихось засобів щодо зменшення негативного впливу від цих заморозків», – каже фахівчиня.

Адаменко пояснює, що все залежить від інтенсивності та тривалості заморозку. Якщо було зниження до нуля градусів, як у Дніпропетровській чи Полтавській областях, і це тривало дві-три години – тоді це мінімальні пошкодження. Але якщо зниження температури відбувалося шість годин поспіль, як на Рівненщині, коли температура була -5 градусів, то загинуло практично усе те, що вже утворювало зав’язь. Вона зазначає, що через глобальне потепління абрикос стає все більш екзотичним плодом для України.

«Так, виноград постраждає. Він сформував бруньки, на півдні країни у винограду вже квітки з’явилися, то він може загинути при температурі від нуля до мінус одного градуса за Цельсієм. Зокрема, на Одещині вже було мінус два градуси. Річ у тім, що це – інерційні процеси. Для того, щоб оцінити розмір лиха, потрібно, аби пройшов певний час. На жаль, шкідлива дія може проявитися не на третій день від заморозку, а на сьомий або десятий», – зазначає Тетяна Адаменко.

Вона пояснює, що якщо у ранніх ярих культур вже з’явилися сходи та настали заморозки, то через це відбувається сповільнення процесів росту. Для деяких культур – це може бути відставання у розвитку. І це негативний вплив на урожайність.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з начальницею відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяною Адаменко, в якому пояснили причини нинішнього різкого похолодання, а також назвали найвразливіші культури: ті, які підмерзнуть, але виживуть, і ті, що слід терміново пересіювати.

Раніше синоптики попередили українців про різке погіршення погоди. За даними Укргідрометцентру, в Україні найближчими днями очікуються заморозки в повітрі, на поверхні, а на дорогах буде ожеледиця.