Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня
У Києві невелика хмарність, короткочасні дощі
фото: glavcom.ua

Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°

Сьогодні, 6 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 6 червня
Прогноз погоди на 6 червня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно, невеликий короткочасний дощ
В Україні хмарно: прогноз погоди на 6 травня
6 травня, 06:08
Україну продовжує засипати снігом, попри те, що незабаром почнеться літо
Львівщину засипало снігом (відео)
15 травня, 16:45
Прогноз погоди на 16 травня
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня
16 травня, 06:00
Прогноз погоди на 17 травня
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 17 травня
17 травня, 06:00
Прогноз на останні дні весни та початок літа
Чого чекати від погоди наприкінці травня та влітку: прогноз синоптиків
29 травня, 13:59
У Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
2 червня, 05:29
У неділю в Україні очікується тепла погода
Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
31 травня, 17:58
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
2 червня, 15:59
Микола Луценко: Для мене самого було неочікуваним таке повернення
«Миколина погода» повертається на телебачення
Вчора, 19:11

Суспільство

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста
«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста
За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак
За три доби ДТЕК повернув світло понад 28 тисячам родин після ворожих атак
Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю, – Білецький
Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю, – Білецький

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
141K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
39K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
38K
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
21K
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua