В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня

Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°

Сьогодні, 6 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 6 червня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.