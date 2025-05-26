Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині

Синоптикиня розповіла, що впродовж останніх днів травня в Україні будуть короткочасні дощі

Погоду в Україні зараз визначає малорухомий атмосферний фронт, який простягається з півночі на південь і розмежовує дві повітряні маси з різними характеристиками: над Правобережною частиною країни панує вологіше й прохолодніше повітря; на решті території переважає сухіше та значно тепліше повітря. Про це у коментарі «РБК-Україна» розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, інформує «Главком».

Птуха розповіла, що впродовж цього тижня атмосферний фронт також буде зумовлювати у більшості областей нестійку погоду з дощами:

значні дощі завтра (у вівторок, 27 травня) очікуються у Житомирі, Вінниці, Хмельницькому, у Чернівецькій області (вночі - місцями й на Київщині);

значні дощі післязавтра (у середу, 28 травня) ймовірні у Карпатах і на Прикарпатті.

Тим часом погода без опадів впродовж 27-28 травня очікується:

у східних областях;

у північно-східних областях.

«27 травня трішечки може бути вітру в нас на Лівобережжі, а 28-29 травня – у східних областях можуть бути окремі пориви (15-20 м/с)», – зазначила синоптикиня.

Наталія Птуха розповіла, що впродовж останніх днів травня в Україні також будуть короткочасні дощі. Місцями – грози. Температура повітря при цьому сильно не змінюватиметься, проте більше вирівнюватиметься по всій території України: вночі – 10-16°C, вдень – 17-23°C.

За словами синоптикині, якихось істотних змін на початку червня очікувати не варто: «Десь у цьому температурному режимі і будемо залишатись. І по опадах... якоїсь такої стабільної ситуації (щоб там вже тривалий час не було дощів) – також поки що не видно».

Нагадаємо, що у червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Водночас місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.