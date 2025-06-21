В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 21 червня

У Києві хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°

Сьогодні, 20 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 21 червня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.