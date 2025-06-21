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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 21 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 21 червня
У Києві хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°

Сьогодні, 20 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Прогноз погоди на 21 червня
Прогноз погоди на 21 червня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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