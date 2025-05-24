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Яка погода буде у червні? Метеоролог припустила нову небезпеку для аграріїв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Яка погода буде у червні? Метеоролог припустила нову небезпеку для аграріїв
Картопля, яку рано посадили, постраждала через холодну погоду
фото з відкритих джерел

Тетяна Адаменко: «Чесно кажучи, я не очікувала таких збитків у травні»

Через квітневі заморозки постраждали плодові, городні, розсада – те, що було рано висаджено і досягло фази цвітіння. Не було запилення, відбулося замерзання квіток, зав'язі – тому урожай плодових буде дуже низький, а деяких культур (абрикосів) майже не буде. Щось залишиться, але цього буде мало і дорого. Про це у коментарі «Главкому» розповіла начальниця відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Що стосується основних сільськогосподарських культур – таких як пшениця, ярий ячмінь, озимий ячмінь, озимий ріпак – на жаль, там також є пошкодження. Вони додаються до пошкоджень тієї ранньої городини, яка зійшла, картоплі, яку дуже рано посадили. Чесно кажучи, я не очікувала таких збитків у травні. Вони не будуть катастрофічними – можливо, у межах 3-5% урожаю не вдасться зібрати, – пояснила фахівчиня. – Утім це вже комплексний вплив не тільки заморозків, а й засухи. Якщо на заході країни було холодно, йшли дощі і сніг, то на південно-східній, східній частинах було тепліше, хоч і там були заморозки, але не такі інтенсивні. Там додавалася сухість ґрунту, тобто дефіцит опадів, який у нас триває в деяких районах ще з минулого року – особливо це виражено у Дніпропетровській області».

За словами Тетяни Адаменко, у аграріїв ще був час щось пересадити, пересіяти до 20-25 травня. Зараз не жарко, ідуть дощі практично по всій території України, тому, якщо посіяти швиденько, то ще до кінця місяця можна отримати сходи.

«У кінці місяця ми вже очікуємо підвищення температури до літніх значень. Звісно, навіть в червні можливі аномально екстремальні температури, але вони траплялися лише один раз на 30 років, коли в Західній Україні в середині червня спостерігався заморозок у 0 градусів», – попереджає метеоролог.

Крім того, за словами Тетяни Адаменко, дуже велику роль відіграватимуть погодні умови у першій половині червня. Якщо буде спека та відсутність опадів, – це буде поганий ефект. Якщо стоятиме помірно тепла погода і йтимуть періодичні дощі, – це зовсім інший ефект для гарного врожаю.

Нагадаємо, через заморозки в ряді країн уже спостерігається затримка в розвитку овочів. Зокрема, повідомляється про пошкодження врожаю фруктів та зелені в Туреччині, а також у південних регіонах Європи. Проблеми з урожаєм виникли і в Албанії, звідки Україна імпортувала зелений часник. Усе це може призвести до ускладнень із постачанням імпортної продукції та зростання цін.

Також українські аграрії, за прогнозами, можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур.

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Теги: погода урожай Україна пшениця аграрії спека

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