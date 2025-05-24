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У деяких областях очікуються дощі: погода на 24 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У деяких областях очікуються дощі: погода на 24 травня
Прогноз погоди на 24 травня
фото: glavcom.ua

У Києві та області короткочасні дощі

У суботу, 24 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні (крім південного сходу) помірні короткочасні дощі, грози, вдень в більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. 

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Житомирській та Вінницькій областях 17-22°.

У деяких областях очікуються дощі: погода на 24 травня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Такоє очікуються короткочасні дощі; вдень грози , місцями по області значні дощі, град та шквали 15-20 м/с
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

До слова, цими вихідними у столиці відбудеться низка культурних та спортивних заходів до Дня Києва, також заплановано безліч виставок, екскурсій, концерти та вистави.

Зокрема, відбудеться грандіозний концерт, присвячений 80-річному ювілею поета Юрія Рибчинського.Театрали зможуть відвідати комічну оперу «Шлюбний вексель, або Щастя за добу» у Київській опері або виставу «Летюча миша» у Театрі оперети.

Також можна прогулятися містом під час екскурсії чи відвідати майстер-клас з писанкарства або взяти участь у благодійному заході «Пробіг під каштанами». 

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві 24 та 25 травня.

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Теги: погода

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