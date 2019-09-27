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    Суспільство

    На вихідних в Україні відчутно потеплішає

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    На вихідних в Україні відчутно потеплішає

    У суботу опади найбільш ймовірні у західних областях

    У суботу та неділю в Україні очікується відчутне потепління, вдень 28 вересня до +15+20 градусів, 29 вересня до +18+24 градусів.

    Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «На Півночі на 2-4 градуси буде нижче. Але зважайте на хмарність та тумани, які очікуються», - зауважила Діденко.

    За її словами, у суботу опади найбільш ймовірні у західних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

    «У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями, впродовж дня дощі пройдуть від заходу до сходу. І побувають на півночі, півдні та у центрі. Словом, переважатиме волога погода, але із проясненнями», - повідомила синоптик.

    Діденко додала, що у Києві 28 вересня опадів не передбачається, температура близько +17 градусів. 29 вересня у столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів.

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