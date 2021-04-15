В Україні падає народжуваність. Аналітик розповів, як вплинула на це пандемія
Між 2021-м і 2015-м падіння становило 37,3%
В Україні з кожним роком стабільно падає народжуваність. За останні п'ять років вона знизилася майже на 29%. Найбільше падіння у 2020-му було в Донецькій і Луганській областях, а зростання спостерігалося тільки на Волині та Закарпатті. Про це пише аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook
«Ніхто не оприлюднював цю статистику в зручній формі, і я вирішив сам розібратися, що ж відбувається. Виявилося, що все ще навіть гірше, ніж припускав», – написав аналітик.
Загальна народжуваність в Україні за останні 6 років:
- 2015 рік – 411 783;
- 2016 рік – 397 039 (-3,58%);
- 2017 рік – 363 987 (-8,32%);
- 2018 рік – 335 874 (-7,72%);
- 2019 рік – 308 817 (-8,06%);
- 2020 рік – 293 457 (-4,91%).
Фахівець додав, що Державна служба статистики дала останні дані щодо народжуваності в Україні за січень 2021 року. Він же порівняв їх із цим місяцем у попередніх роках і виявилося, що між 2021-м і 2015-м падіння станови народжуванн ло 37,3%:
- 2015 рік – 34 981;
- 2016 рік – 31 568 (-9,76%);
- 2017 рік – 30 514 (-3,34%);
- 2018 рік – 30 206 (-1,01%);
- 2019 рік – 27 801 (-7,96%);
- 2020 рік – 27 928 (0,46%);
- 2021 рік – 21 931 (-21,47%.
Водночас Істребін зазначив, що вплив пандемії коронавірусу на ці цифри поки що має обмежений ефект. Наприклад, у грудні 2020 року народжуваність в Україні була вищою, ніж у грудні 2018-2019 років.
Тим часом, за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%. Усього з початку року в Україні померло 57 721 особа. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 року, коли померло 53 610 осіб.
Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 людина (минулого року 27 928 людей), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року – 3 170).
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