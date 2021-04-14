У київській підземці блукав сам трирічний хлопчик

Поліцейські столичної підземки допомогли розшукати родичів хлопчика, який загубився

Співробітники поліції, які несуть службу у столичному метрополітені, виявили в підземному переході станції метро «Нивки» маленького хлопчика, який блукав один. На місце прибули ювенальні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувася із малечею та з’ясували, що йому три роки і звати його Матвій.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, правоохоронці почали відпрацьовувати територію та шукати дорослих, які можливо загубили дитину.

«Ми з’ясували, що саме в цей час на спецлінію 102 звернувся дідусь, який повідомив, що під час прогулянки зник його онук. Під час спілкування з заявником він розповів нам, що на мить втратив пильність та побачив, що хлопчика поряд нема. Дитина забігла до підземного переходу, де його побачили поліцейські. Правоохоронці повернули хлопчика бабусі та дідусю, наразі з ним все добре», - повідомив правоохоронець.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з родичами та попередили про те, що потрібно бути уважними та слідкувати за дітьми.

Як повідомлялося, 8 березня у Вінниці розшукали 6-річного хлопчика, якого п’яна мама залишила самого на зупинці громадського транспорту, а сама пішла додому.

21 березня на півночі Житомирщини правоохоронці знайшли в лісі хлопчика віком 2 роки і 3 місяці, про зникнення якого до поліції повідомила овручанка.