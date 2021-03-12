  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одещина потрапила до п’ятірки областей з найвищою народжуваністю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одеська область опинилася на другій сходинці - Одещина потрапила до п’ятірки областей з найвищою народжуваністю
    Одеська область опинилася на другій сходинці

    Усього упродовж лютого на території України відділи ДРАЦС зареєстрували 22 тисячі 179 новонароджених

    Одещина потрапила до переліку областей з найбільшою народжуваністю в лютому 2021 року. За місяць в області народилися 1603 дитини, повідомили на сайті Міністерства юстиції України.

    На першому місці за кількістю новонароджених – Київ. Там зареєстрували дві тисячі 233 дитини. Одеська область опинилася на другій сходинці. Також у Дніпропетровській області народилися 1600 малюків, у Львівській – 1558, на Харківщині – 1310 дітей.

    Усього упродовж лютого на території України відділи ДРАЦС зареєстрували 22 тисячі 179 новонароджених.

    У міністерстві також нагадали, що батьки повинні зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця від дня її народження.

    Нагадаємо, у 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

    За даними Держстату станом на 1 грудня 2020 року населення України становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.


    Теги: діти Міністерство юстиції Одещина батьки населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies