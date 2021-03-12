Одещина потрапила до п’ятірки областей з найвищою народжуваністю

Усього упродовж лютого на території України відділи ДРАЦС зареєстрували 22 тисячі 179 новонароджених

Одещина потрапила до переліку областей з найбільшою народжуваністю в лютому 2021 року. За місяць в області народилися 1603 дитини, повідомили на сайті Міністерства юстиції України.

На першому місці за кількістю новонароджених – Київ. Там зареєстрували дві тисячі 233 дитини. Одеська область опинилася на другій сходинці. Також у Дніпропетровській області народилися 1600 малюків, у Львівській – 1558, на Харківщині – 1310 дітей.

Усього упродовж лютого на території України відділи ДРАЦС зареєстрували 22 тисячі 179 новонароджених.

У міністерстві також нагадали, що батьки повинні зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця від дня її народження.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

За даними Держстату станом на 1 грудня 2020 року населення України становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.



