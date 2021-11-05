Українська авіакомпанія Air Ocean здобула права на маршрути: куди полетить

Перший комерційний рейс заплановано на кінець листопада

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines отримала сертифікат експлуатанта та ліцензію від Державіаслужби України. Ці документи дозволяють їй розпочати комерційні перевезення пасажирів. Про це повідомив виконавчий директор Air Ocean Airlines В'ячеслав Геріга, пише avianews.

Air Ocean Airlines зможе возити пасажирів такими маршрутами: Київ-Амман, Чернівці-Стамбул, Чернівці-Київ, Київ-Львів, Запоріжжя-Київ, Львів-Харків, Львів-Дніпро.

Перший комерційний рейс заплановано на кінець листопада.

Авіакомпанія працюватиме за класичною моделлю як регіональний перевізник із двома класами обслуговування: економ та преміум-економ.

Базовим аеропортом стане Аеропорт Київ імені Ігоря Сікорського. Також літаки можуть базуватись у регіонах, наприклад, Чернівцях. Air Ocean Airlines відмовилася від лоукост-моделі, оскільки вона не підходить для вибраних літаків Ан-148.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1500 грн в один бік. Однак будуть також промо тарифи.

Air Ocean Airlines має у флоті два літаки Ан-148, які раніше літали у флоті російської авіакомпанії «Ангара».

До кінця поточного року має бути поставлено ще один літак. Протягом першого-другого кварталу 2022 року – ще три літаки. Загалом компанія планує експлуатувати до 10 літаків такого типу.

До слова, експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків.

Як відомо, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів.

Також Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.