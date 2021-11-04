Не лише Герос: хто з політиків показував середній палець у Раді (фото)

Час від часу у Верховній Раді політики показують непристойні жести

Народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Однак Лерос не був першим, хто «прославився» таким чином. Час від часу у Верховній Раді і не тільки до таких жестів вдавалися й інші політики, пише Уніан.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич – депутатам

фото: скріншот відео

Зокрема, минулого року мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним з депутатів міськради. «Може, мені потрібно змінити мову, якою я в цей мікрофон віщаю? Може, потрібно змінити якусь манеру викладу? Може, потрібно посадити біля себе сурдоперекладача?» – сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, в тому числі і середній палець.

Шевченко з малюнком середнього пальця в Раді

фото: Букви

Також минулого року нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу «Велика гра» на російському телебаченні, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем.

Пашинський – депутатам Ради

скріншот відео

А у 2016 році тодішній нардеп від «Народного фронту», голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський показав середній палець, проте кому був адресований цей жест залишилося невідомим.

Олег Царьов – Олегу Ляшку

скріншот відео

У 2014 році нардеп Олег Царьов під час виступу в Раді Олега Ляшка показав йому середній палець. Інцидент стався, коли Ляшко з трибуни заявив, що Царьов не має права перебувати в Раді і бути народним депутатом, оскільки він є «ставлеником Росії і прихильником сепаратизму».

Медяник – іншому депутату

фото: citynews.net.ua

У 2013 році тодішній нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник показав середній палець своєму колезі з опозиції, коли той намагався записати на відео «кнопкодавство».

Каплієнко – депутатам з БЮТ

фото: скріншот

У 2012 році заступник голови депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко на засіданні Верховної Ради показав своїм колегам з БЮТ середній палець. Як пізніше пояснив нардеп, це сталося через те, що на його адресу з боку опонентів звучали образи. За словами Каплієнка, його жест означав наступне: «Шановні колеги, будь ласка, заткніться, не можна так говорити».

Балицький – фотографу Ганні Грабарській

фото: Рух Чесно

Непристойні жести депутати показували і журналістам. Зокрема, у 2016 році нардеп Євген Балицький показав середній палець фотографу громадського руху «Чесно» Ганні Грабарській прямо в сесійній залі.

Також непристойним жестом свого часу відзначилася скандальна Надія Савченко. Будучи нардепом вона також піднімала середній палець у сесійній залі.

.фото: скріншот відео

Під час сьогоднішнього виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій підняли плакати із запитаннями до президента.

Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

Джерело: Уніан