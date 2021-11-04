Covid-19: в індустріальних країнах впала очікувана тривалість життя

Найбільше скоротилися показники в Росії, США та Болгарії

Пандемія Covid-19 призвела до скорочення очікуваної тривалості життя у багатьох промислово розвинених країнах у 2020 році. Загалом ідеться про втрату майже 28 млн років життя, йдеться у доповіді, опублікованій інститутом демографічних досліджень імені Макса Планка у четвер, 4 листопада.

Life expectancy decreased in most high-income countries in 2020. The biggest declines are seen in and , finds a recent study by Dmitri Jdanov, Vladimir Shkolnikov and colleagues from @uniofleicester @Oxford_NDPH @HarvardChanECPEhttps://t.co/tby5b9ihUc pic.twitter.com/Siu3KivNmP — MPIDR (@MPIDRnews) November 4, 2021

Це у 5 разів більше, ніж під час епідемії грипу 2015 року, зазначили фахівці.

Експерти інституту разом із колегами з університетів Оксфорда та Кембриджу вивчили 37 держав та виявили зниження показника у 31 країні. Найсильніше очікувана тривалість життя впала в Росії (2,33 року у чоловіків та 2,14 року у жінок), США (2,27 року та 1,61 року відповідно) та Болгарії (1,96 року та 1,37 року відповідно) ).

У Німеччині очікувана тривалість життя теж впала, проте менш як на рік. Водночас вона виросла в Новій Зеландії, Норвегії та на Тайвані, а в Данії, Ісландії та Південній Кореї – не змінилася, випливає з дослідження. Це може бути результатом успішних заходів боротьби з пандемією, припускають автори.



Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання Covid-19, з початку пандемії виявлено у понад 248 млн жителів планети, понад 5 млн хворих на цю інфекцію померли, близько 225 млн одужали. Найбільше підтверджених заражень (понад 46 млн) і смертей (понад 750 тисяч) припадає на США.

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