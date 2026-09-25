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В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 15°-17° тепла

Сьогодні, 25 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів лише на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 14-19°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоди на 25 вересня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 25 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 14-19°, у Києві вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Як відомо, зима 2026-2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі. 

Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ погода

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