В Україні похолодає і дощитиме: погода на 21 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише до 17° тепла

У понеділок, 21 вересня, холодний атмосферний фронт із північного заходу покладе край «бабиному літу» – в Україну прийдуть дощі та різке похолодання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

21 вересня холодний атмосферний фронт зумовить справжню осінню погоду – дощову, холодну й незатишну. Особливо відчутним буде вдень, який виявиться холоднішим за попередню ніч. Вночі дощі пройдуть у західних областях, вдень опади поширяться на північні, північно-східні та центральні регіони, подекуди можливі грози. На півдні та південному сході країни істотних опадів не передбачається. Вітер південного напрямку, на Правобережжі з переходом на західний, 5–10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 13–18°; вдень у центральних, східних та південних областях 22–27°, у західних та північних регіонах помітно прохолодніше – 14–20°.

Синоптики зауважують: сподіватися на другу порцію «бабиного літа» варто хіба що у жовтні. Поки ж осінь бере своє.

Також до 30 вересня на річках суббасейну Прип'яті (Волинська, Рівненська, Житомирська області) зберігатиметься режим низької літньо-осінньої межені з рівнями води, близькими до найнижчих значень за весь період спостережень. Подекуди нижчими за критерії маловоддя, на окремих річках – заростання русел та відсутність стоку. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

У понеділок, 21 вересня, у Києві дощова погода з рвучким північно-західним вітром – столиця відчує перше справжнє осіннє похолодання. Температура вночі 10–11°, вдень до 17°, ввечері очікується сильний дощ. По Київській області вночі до 9°, вдень близько 16°, короткочасні опади.

Нагадаємо, вчора антициклон подарував Україні погожу теплу неділю – останній сонячний подарунок перед приходом осіннього фронту. Синоптики зауважують, що середня місячна температура вересня очікується в межах норми – 11–18°, кількість опадів також у нормі: 37–76 мм, у Карпатах до 106 мм. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 21–27 вересня 2026 року.