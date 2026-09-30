Київ після нічних обстрілів оповив густий туман і смог (відео)

Мешканцям столиці за наявності запаху гару варто зачинити вікна у приміщеннях, обмежити тривале перебування на вулиці

Зранку 30 вересня Київ огорнув густий туман та смог, що виник після чергової нічної повітряної атаки російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».

Унаслідок ворожих обстрілів у кількох районах столиці сталися пожежі, через що у повітрі відчувається гар. Ситуацію ускладнює й ранкова густа туманність, яка суттєво знижує видимість на вулицях міста.

Туман у столиці фото: glavcom.ua

Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально уважними та обережними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати протитуманні фари.

Туман на столичній Оболоні фото: glavcom.ua

В окремих районах столиці в повітрі відчувається запах гару фото: glavcom.ua

Видимість у столиці обмежена фото: соцмережі

Мешканцям за наявності запаху гару радять зачинити вікна у приміщеннях, обмежити тривале перебування на вулиці та за потреби використовувати очищувачі повітря.

Нагадаємо, станом на 08:00 30 вересня 2026 року в Києві індекс якості атмосферного повітря дорівнює 61 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дніпровському районі – 40 AQI, а також у Дарницькому та Деснянському районах – 41 AQI. Найбільш забруднене повітря у Шевченківському – 95 AQI, Солом’янському – 93 AQI та Святошинському – 85 AQI. Водночас за окремими адресами фіксується дуже поганий та небезпечний рівень якості повітря.