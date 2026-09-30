Київ після нічних обстрілів оповив густий туман і смог (відео)
Мешканцям столиці за наявності запаху гару варто зачинити вікна у приміщеннях, обмежити тривале перебування на вулиці
Зранку 30 вересня Київ огорнув густий туман та смог, що виник після чергової нічної повітряної атаки російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».
Унаслідок ворожих обстрілів у кількох районах столиці сталися пожежі, через що у повітрі відчувається гар. Ситуацію ускладнює й ранкова густа туманність, яка суттєво знижує видимість на вулицях міста.
Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально уважними та обережними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати протитуманні фари.
Мешканцям за наявності запаху гару радять зачинити вікна у приміщеннях, обмежити тривале перебування на вулиці та за потреби використовувати очищувачі повітря.
Нагадаємо, станом на 08:00 30 вересня 2026 року в Києві індекс якості атмосферного повітря дорівнює 61 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.
Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дніпровському районі – 40 AQI, а також у Дарницькому та Деснянському районах – 41 AQI. Найбільш забруднене повітря у Шевченківському – 95 AQI, Солом’янському – 93 AQI та Святошинському – 85 AQI. Водночас за окремими адресами фіксується дуже поганий та небезпечний рівень якості повітря.
Коментарі — 0