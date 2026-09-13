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Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року
Наприкінці тижня дощі можуть охопити більшість території України
колаж: glavcom.ua

Починаючи з 17 вересня, в Україні очікуються періодичні опади різної інтенсивності

Третій тиждень вересня в Україні буде помірно теплим, але нестійким. На його початку температура вдень переважно триматиметься в межах +18°..+24°, а на південному сході місцями сягатиме +27°..+29°. У південних, східних та частині центральних областей 14–15 вересня можливі короткочасні дощі та грози. 16 вересня опадів стане менше, однак уже з 17 вересня дощі час від часу повертатимуться в різні регіони країни. Температура істотно не змінюватиметься: вдень переважно +18°..+25°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

14 вересня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +18°..+21°. Переважно без опадів, мінлива хмарність.
  • На півдні: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: Температура вночі +6°..+11°, вдень +19°..+23°. Переважно без опадів.
  • На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +22°..+27°. Місцями короткочасний дощ, можлива гроза.
  • У центрі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +19°..+24°. Місцями короткочасний дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +9°..+11°, вдень +20°..+22°. Переважно без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року фото 1
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15 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+22°. Переважно без опадів, місцями мінлива хмарність.
  • На півдні: Температура вночі +13°..+18°, вдень +21°..+27°. Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Вдень місцями короткочасний дощ.
  • На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +21°..+28°. Місцями короткочасні дощі та грози.
  • У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +19°..+24°. Місцями короткочасний дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +12°..+14°, вдень +20°..+22°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року фото 2

16 вересня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +10°..+14°, вдень +19°..+23°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +13°..+18°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Переважно без опадів.
  • На сході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо.
  • У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +19°..+24°. Без істотних опадів.
  • У Києві: Температура вночі близько +13°..+14°, вдень +23°..+25°. Мінлива хмарність, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року фото 3

17 вересня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Місцями можливий невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +12°..+17°, вдень +21°..+26°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +10°..+15°, вдень +20°..+25°. Місцями невеликий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +19°..+24°. Часом невеликий дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +14°..+16°, вдень +23°..+25°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року фото 4

18 вересня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Часом дощ.
  • На півдні: Температура вночі +12°..+17°, вдень +21°..+25°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +10°..+15°, вдень +20°..+25°. Місцями невеликий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +19°..+24°. Часом дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року фото 5

19 вересня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +18°..+23°. Місцями дощ.
  • На півдні: Температура вночі +11°..+17°, вдень +21°..+26°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +18°..+22°. Часом дощ.
  • На сході: Температура вночі +10°..+15°, вдень +20°..+25°. Переважно без істотних опадів, місцями дощ.
  • У центрі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Часом дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Можливий невеликий дощ.

20 вересня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +18°..+23°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +11°..+17°, вдень +21°..+26°. Переважно без істотних опадів, місцями можливий дощ.
  • На заході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +18°..+23°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +20°..+25°. Переважно без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +14°..+16°, вдень +22°..+24°. Можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ погода

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