Синоптики попередили про сильні дощі у дев'яти областях України

Негода може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних підприємств

У суботу, 12 вересня, у низці областей України очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі значні опади прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Удень негода переміститься до Київської, Чернігівської та Сумської областей.

В Укргідрометцентрі попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

12 вересня низку регіонів накриють дощі карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку серпня Україна оновила низку температурних рекордів. 6 серпня в окремих регіонах попередні максимуми для цієї дати були перевищені на 0,7–4,3°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному – +39°C. Днем раніше рекорди також фіксували у низці областей, а в Маневичах температура +38,8°C стала абсолютним максимумом за весь період спостережень.

Вже наприкінці серпня в Карпатах уже зафіксували перший приморозок. Уранці 29 серпня в селі Верхній Яловець Чернівецької області, розташованому на висоті 980 м над рівнем моря, температура повітря опустилася до 0°C, а трава вкрилася інеєм.

Крім цього, кліматологи розповіли, якою може бути осінь в Україні. За прогнозами фахівців, вересень загалом очікується близьким до кліматичної норми, однак погода протягом осені буде нестабільною.

У жовтні очікується мінлива погода з дощами та поривчастим вітром, а в другій половині місяця можливі регулярні нічні заморозки. Листопад, за прогнозами, буде на 0,5–1,3 градуса теплішим за норму, проте опадів може побільшати.