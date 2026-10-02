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Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
Заморозки на ґрунті очікуються на більшій частині території України
фото: Mykyivregion

У столиці вночі температура залишатиметься вище нуля, тоді як у більшості регіонів очікується похолодання до −3°

У суботу, 3 жовтня, більшу частину України накриють нічні заморозки на ґрунті. Водночас єдиним винятком стане Київ: у столиці та Київській області температура не опуститься до нульових значень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогноз «Укргідрометцентру».

За прогнозом синоптиків, уночі та вранці 3 жовтня заморозки на ґрунті очікуються на більшій частині території України. Температура може опуститися до 0…−3°.

Київська область стане винятком із цього прогнозу. Заморозків тут не очікується, хоча температура вночі буде прохолодною. Вдень у столиці та області буде тепліше.

Прогноз погоди на 3 жовтня
Прогноз погоди на 3 жовтня
фото: «Укргідрометцентр»

Загалом у суботу в Україні збережеться переважно суха погода. Невеликі дощі можливі вночі у центральних і західних областях, тоді як удень істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень температура повітря по країні становитиме близько +16…+21°. Найтепліше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів можуть піднятися до +20°. У більшості областей очікується +15…+18°.

Таким чином, 3 жовтня в Україні буде помітний контраст між холодними ночами та досить теплою денною погодою. Заморозки торкнуться майже всієї країни, але Київська область їх уникне.

У неділю, 4 жовтня, опадів в Україні також не очікується. Вночі температура становитиме +4…+9°, а вдень повітря прогріється до +14…+19°.

Нагадаємо, вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму на 1,4°C. Середньомісячна температура становила +16,3°C, а метеорологічна осінь розпочалася 21 вересня – на п'ять днів пізніше за середньобагаторічні показники. Водночас опадів у столиці випало 148% місячної норми.

Раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною та супроводжуватиметься різкими перепадами температур. За їхніми прогнозами, перші заморозки на ґрунті могли з'явитися на заході та півночі країни вже наприкінці вересня, а в другій половині жовтня – стати регулярними. 

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Теги: погода прогноз погоди Україна

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