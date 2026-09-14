В Україні похолодає і дощитиме: погода на 14 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 17–19° тепла

У понеділок, 14 вересня, в Україні помітно похолодає й дощитиме – осінь упевнено бере своє. Дощі та грози накриють південь і більшість центральних областей, тоді як північ залишиться без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. У південних, більшості центральних, вдень і в східних, місцями Сумській областях очікуються дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями туман – типова осіння картина. Вітер переважно північний, 5–10 м/с – свіжий і відчутний. Температура вночі 7–12°, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16°; вдень 16–21°, на південному сході країни 22–27°.

У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується – столиця залишиться осторонь дощів, але прохолода вже відчутна. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 7–12°, вдень 16–21°; у Києві вночі 10–12°, вдень лише 17–19°.

Нагадаємо, початок вересня в Україні виявився справді мінливим: після аномальної серпневої спеки місяць розпочався з дощів та похолодання, потім на кілька днів повернулося тепло до 28–29°, і ось знову осінь бере своє. Детальніше про погоду у найближчі дні – у прогнозі на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року.