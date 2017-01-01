В Україні відзначають 80-ту річницю з дня народження В'ячеслава Чорновола

Представники НРУ разом із рідними Чорновола відвідали місце загибелі політика

У неділю, 24 грудня, в Україні відбуваються урочисті заходи, присвячені 80-ій річниці з дня народження українського політика, дисидента радянської доби та голови «Народного руху України» (НРУ) у 1992-1999 роках В’ячеслава Чорновола. Пропам'ятні збори на честь одного з ініціаторів Акту проголошення Незалежності України проходять



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Представники НРУ разом із рідними Чорновола відвідали місце загибелі політика

У неділю, 24 грудня, в Україні відбуваються урочисті заходи, присвячені 80-ій річниці з дня народження українського політика, дисидента радянської доби та голови «Народного руху України» (НРУ) у 1992-1999 роках В’ячеслава Чорновола. Пропам'ятні збори на честь одного з ініціаторів Акту проголошення Незалежності України проходять зокрема у центрі Києва, повідомляється на сайті політичної сили. Заходи відбулися і в багатьох інших містах - Червонограді на Львівщині, Миколаєві, Івано-Франківську тощо.

Президент України Петро Порошенко назвав Чорновола незламним борцем за демократію, волю й незалежність України. «Чорновіл надихає нас на перемогу у гібридній війні, розв’язаній проти України нащадками тоталітарного комуністичного режиму», - ідеться у тексті промови, оприлюдненому на сайті президента.

Представники НРУ разом із рідними Чорновола, зокрема сином від другого шлюбу, екс-нардепом Тарасом Чорноволом, зранку неділі відвідали місце загибелі політика на шосе під Борисполем, повідомляють у Facebook активісти політичної сили. Там облаштовано «козацький хрест і курган», який доглядають місцеві «рухівці». Запланована також четверта всеукраїнська наукова конференція «Чорноволівські читання», а відтак урочистий вечір за участю колишнього депутата ВРУ Богдана Гориня, екс-голови української служби «Радіо Свобода» Богдана Найгайла та інших.

Напередодні у Музеї шістдесятництва у Києві презентували оновлений Меморіальний кабінет В'ячеслава Чорновола. У кімнаті представлені в основному документальні матеріали, окремий експонат - одяг В'ячеслава Чорновола, у якому він був у день загибелі, 25 березня 1999 року. Також музей отримав часопис, надрукований особисто Чорноволом, який передали з Луцька, повідомляє «5 канал».

В'ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року на Черкащині. Тривалий час займався правозахисною діяльністю, перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. За часів «Перебудови» активно займався політичною діяльністю, стояв біля витоків НРУ, був кандидатом на президентських виборах. Обставини його загибелі у березні 1999 року на бориспільській трасі досі залишилися достеменно нез’ясованими.

Джерело: Deutsche Welle