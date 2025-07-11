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В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
Природним ареалом чебачка амурського є Японія, частина Азії та Китаю
фото з відкритих джерел

Боротися з чебачком амурським важко, оскільки він дуже швидко розмножується

В Україні з’явився непритаманний для країни вид риб – чебачок амурський. Про це розповіла «Телеграфу» іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, передає «Главком».

Зазначається, що чебачок амурський масово розповсюдився в українських річках і завдає величезної шкоди рибним господарствам, в тому числі ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців. Тому що ця риба «всіх об’їдає», а також може обгризати плавці, хвости та інші частини водних тварин.

«Може їсти ікру, і мальків, і це велика проблема для рибних господарств, бо він дуже активно поїдає корм», – додала іхтіологиня.

Природним ареалом цієї тварини є Японія, частина Азії та Китаю. Основна причина розповсюдження в Україні – глобальне потепління. 

«Він має певні обмеження температурні, тому на півночі України чебачка неможливо було зустріти раніше, але тепер Україна фактично ним завойована. Всюди, де проводились заходи з розведення далекосхідних риб, він потрапив як додатковий «подарунок», — зазначила Куцоконь.

Боротися з таким шкідником важко, оскільки він дуже швидко розмножується. Проте такі риби як щука та окунь можуть його теж їсти.

Чебачок амурський – це невелика прісноводна риба родини коропових, яка природно поширена у басейнах річок Амур (протікає кордоном Росії та Китаю), Янцзи та інших водоймах Далекого Сходу. Розмір дорослої особини зазвичай не перевищує 8-10 см, а тіло має стиснуту з боків форму зі сріблястим забарвленням. Ця риба стала відомою як один з найбільш агресивних інвазивних видів у Європі, куди потрапила випадково разом з посадковим матеріалом далекосхідних коропових у 1960-х роках.

В Україні цей вид також зустрічається у деяких ставках, де продовжує поширюватися, створюючи проблеми для збереження біорізноманіття риб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у багатьох річках України вже немає прісноводного золотого карася, який вважався досить масовим у нашій країні.

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Теги: рибальство риба Японія Україна річка

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