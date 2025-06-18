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На Київщині чоловік загинув під час риболовлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік загинув під час риболовлі
За фактом смерті чоловіка слідчими відкрито кримінальне провадження
фото: Національна поліція України/Facebook

35-річний житель міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу

У селі Гута-Межигірська чоловік під час риболовлі отримав смертельне ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланнямна поліцію Київщини

Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний житель міста Вишгород разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу за допомогою вудки. Чоловік зайшов у воду та під час закидання снасті зачепив частиною риболовецького знаряддя дроти лінії електропередач.

«Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні. 

До поліції про подію повідомили медики. За фактом смерті чоловіка слідчими відкрито кримінальне провадження.

Поліція Київщини закликає громадян завжди дбати про особисту безпеку під час дозвілля поблизу водойм, адже нехтування елементарними правилами може мати фатальні наслідки.  

Нагадаємо, схожа трагедія сталася наприкінці травня біля ставка в селі Коржиха Ланнівської громади, що на Полтавщині. За попередньою версією слідства, під час риболовлі 20-річний хлопець вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду. Очевидці дістали хлопця з води, але врятувати йому життя не вдалося.  

Раніше  у селі Гнідин під Києвом від удару струмом загинув 16-річний підліток. За словами правоохоронців, два неповнолітні прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом. Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

Теги: смерть рибальство Київщина чоловік поліція

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