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Риба скумбрія на межі зникнення: Guardian пояснило, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Риба скумбрія на межі зникнення: Guardian пояснило, що відбувається
У світі закликають працювати над відновленням популяції скумбрії
фото із відкритих джерел

Запаси скумбрії у світі близькі до мінімуму через надмірний вилов, кажуть експерти

У світі запаси скумбрії наближаються до критичних значень через надмірний вилов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними Товариства збереження морського середовища (MCS), країни не дотримуються правил контролю за уловом. З 2009 року надлишковий видобуток скумбрії досягав 80%. За останні чотири роки загальний допустимий улов був на 39% вищим за науково обґрунтований рівень.

Захисники природи закликали країни об'єднатися та розробити стратегію, що призведе до відновлення популяції скумбрії.

У MCS порекомендували споживачам як екологічну альтернативу вибирати оселедець із Північного моря та східної частини Ла-Маншу або сардини з Корнуолла, які сертифіковані Радою з охорони морського середовища.

Відповідно до «Керівництва з вибору риби» MCS, яке оновлюється двічі на рік, морепродукти оцінюються залежно від того, де і як виловлено або вирощено той чи інший вид. MCS рекомендує супермаркетам та ресторанам не продавати рибу з рейтингом нижче трьох.

Перша та друга категорії (зелений колір) – найкращий вибір, третя та четверта (жовтий) – вимагають покращень. Продукції з червоним кольором та рейтингом 5 належать до категорії «риба, яку слід уникати».

У весняному оновленні риба-чернець з Північного моря перейшла з жовтої до зеленої категорії, а блакитний марлін – з червоної до жовтої, через «незначне поліпшення» ситуації з промислом.

Нагадаємо, у селі Саливонки Білоцерківського району правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму понад 700 тис. грн. 

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Теги: економіка рибальство риба морепродукти

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