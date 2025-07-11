В Україні зникає один із популярних видів риби

Золотий карась ще залишився на Десні, а також у заплавних водоймах

У багатьох річках України вже немає прісноводного золотого карася, який вважався досить масовим у нашій країні. Про це, як пише «Главком», виданню «Телеграф» розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

Вона зазначила, що ще на початку XX століття ця риба з родини коропових жила буквально всюди, але коли почали створили штучні водосховища, у 50-60-х роках минулого століття, до водойм почали масово завозити карася сріблястого.

«І ми насправді не знаємо, чи сріблястий у нас аборигенний, чи він завезений ще раніше, для Європи, не тільки для України», – зазначила вона.

Куцоконь підкреслила, що з приводу скорочення чисельності цієї риби, які може прожити до 10-12 років, є різні думки. Скажімо, вважалося, що золотого карася витіснив сріблястий карась. Однак цьому посприяло і те, що золотий карась, який потребує нересту, віддає перевагу заплавним водоймам.

У водосховищах, де рослини весь час затоплені та гниють, рибі набагато гірше, – пояснила фахівець, додавши, що наразі цей вид зник з багатьох річок. Він залишився на Десні, а також у заплавних водоймах, але у малих кількостях.

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