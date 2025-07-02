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Штрафи, конфіскація й в’язниця: що чекає порушників правил рибальства

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сума штрафу за один екземпляр незаконно виловленої риби або рака, незалежно від ваги, сягає кількох тисяч гривень

Незаконний вилов риби й далі становить серйозну загрозу для екології та економіки України. Через порушення правил рибальства виснажуються рибні запаси, руйнується природний баланс у водоймах і завдаються мільйонні збитки державі. Згідно з українським законодавством, за незаконне добування водних біоресурсів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданої шкоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держрибагентство.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1042 від 29 вересня 2024 року, встановлено такси для обрахунку шкоди. Сума штрафу за один екземпляр незаконно виловленої риби або рака, незалежно від ваги, сягає кількох тисяч гривень. Наприклад:

  • форель – 7225 грн;
  • сом – 5117 грн;
  • сазан – 3706 грн;
  • товстолоб і білий амур – по 3638 грн;
  • судак – 3587 грн;
  • щука – 3468 грн;
  • раки – 3332 грн;
  • окунь – 3162 грн.
Штрафи, конфіскація й в’язниця: що чекає порушників правил рибальства фото 1

Також передбачено кілька рівнів адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення закону: 

  • порушення правил рибальства – штраф від 34 до 170 грн (ч.3 ст.85 КУпАП);
  • грубі порушення – штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією снастей і незаконного улову (ч.4 ст.85 КУпАП).
  • за істотну шкоду – штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі до 3 років (ст. 249 ККУ);
  • у разі застосування вибухівки, отруйних речовин або електроструму, а також за повторне правопорушення –штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Влада закликає громадян не порушувати правила рибальства й дбати про збереження водних ресурсів.

Раніше ми писали, що протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

Теги: штраф обмеження рибальство

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