Штрафи, конфіскація й в’язниця: що чекає порушників правил рибальства

Сума штрафу за один екземпляр незаконно виловленої риби або рака, незалежно від ваги, сягає кількох тисяч гривень

Незаконний вилов риби й далі становить серйозну загрозу для екології та економіки України. Через порушення правил рибальства виснажуються рибні запаси, руйнується природний баланс у водоймах і завдаються мільйонні збитки державі. Згідно з українським законодавством, за незаконне добування водних біоресурсів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також обов’язкове відшкодування завданої шкоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держрибагентство.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1042 від 29 вересня 2024 року, встановлено такси для обрахунку шкоди. Сума штрафу за один екземпляр незаконно виловленої риби або рака, незалежно від ваги, сягає кількох тисяч гривень. Наприклад:

форель – 7225 грн;

сом – 5117 грн;

сазан – 3706 грн;

товстолоб і білий амур – по 3638 грн;

судак – 3587 грн;

щука – 3468 грн;

раки – 3332 грн;

окунь – 3162 грн.

Також передбачено кілька рівнів адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення закону:

порушення правил рибальства – штраф від 34 до 170 грн (ч.3 ст.85 КУпАП);

грубі порушення – штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією снастей і незаконного улову (ч.4 ст.85 КУпАП).

за істотну шкоду – штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі до 3 років (ст. 249 ККУ);

у разі застосування вибухівки, отруйних речовин або електроструму, а також за повторне правопорушення –штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Влада закликає громадян не порушувати правила рибальства й дбати про збереження водних ресурсів.

Раніше ми писали, що протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблих – вісім дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.