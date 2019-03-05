В «Укроборонпромі» заявили про досягнення «ракетного паритету з противником»



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В «Укроборонпромі» анонсували створення українського комплексу крилатих ракет і артилерійського керованого боєприпасу з головкою лазерного наведення

З 2014 року державний концерн прагнув не допустити переваги в засобах ракетного озброєння ближнього бою з боку «противника», - Артюшенко

Директор дивізіону високоточних озброєнь і боєприпасів ДК «Укроборонпром» Андрій Артюшенко заявив, що Україна досягла «паритету з противником» щодо ракет ближнього бою. Про це він повідомив на прес-конференції в «Укрінформі».

За його словами, з 2014 року державний концерн прагнув не допустити переваги в засобах ракетного озброєння ближнього бою з боку «противника».

«Сьогодні завдання, на мій погляд, успішно вирішено», - сказав Артюшенко.

Він також зазначив, що «противник» України не може претендувати на якусь перевагу при вирішенні бойових завдань безпосередньо в зоні зіткнення.

«Наша продукція - це знамениті комплекси (протитанкові ракетні комплекси, - ред.) Корсар, Скіф, Стугна. Це, я вважаю, досягнення світового значення», - повідомив Артюшенко.

Також в «Укроборонпромі» анонсували створення українського комплексу крилатих ракет і артилерійського керованого боєприпасу з головкою лазерного наведення.

«Сьогодні «оборонпром» забезпечив те, що ми стали конкурентоспроможними, а найголовніше - ми ефективно забезпечуємо збройні сили тією зброєю, що дозволяє нам десь частково навіть домінувати в питаннях ефективного ураження противника», - підкреслив Артюшенко.