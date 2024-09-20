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​В Умані на період Рош га-Шана буде запроваджено особливий режим пересування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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​В Умані на період Рош га-Шана буде запроваджено особливий режим пересування
Як і в попередні роки, в Умані діятиме особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян
фото з відкритих джерел

Черкаська ОВА попросила місцевих жителів поставитися до всіх заходів із розумінням

З понеділка, 23 вересня, у місті Умань будуть посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош ха-Шана. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

«Як і в попередні роки, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян», – написав чиновник.

Так, буде заборонено в'їзд транспортних засобів з автомобільної дороги М-30 в Умань по вулицях Дерев'янко, Горіхова, а також із села Родниківка до Умані по вул. Павлова.

Крім того, на семи ділянках автодороги навколо міста буде посилено контрольно-пропускний режим.

«Також у мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів», – додав Табурець.

В ОВА також попросили місцевих жителів поставитися до всіх заходів із розумінням.

Нагадаємо, цього року єврейський Новий рік, Рош ха-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4 жовтня. Як повідомила пресслужба Державної міграційної служби України, на Черкащину почали прибувати паломники-хасиди на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, який цьогоріч відзначають у жовтні. У Міграційній службі зазначили, що до Умані вже прибули до пів тисячі хасидів, однак масового прибуття паломників очікують уже з наступного тижня. З огляду на це, Міграційна служба разом із правоохоронними органами перейшли на посилений режим роботи.

Міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з етнополітики та свободи совісті за підсумками засідання робочої групи напередодні. Попри війну Росії проти України тисячі брацлавських хасидів, як і щороку, планують прибути до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак Ірина Плетньова наголосила, що через обмежену кількість укриттів, необхідних для значної кількості паломників, місто не може гарантувати стовідсоткову безпеку.

Натомість  Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.

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Теги: дороги хасиди Умань

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