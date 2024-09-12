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МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана
Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну
фото з відкритих джерел

У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану

Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування. Відповідну заяву про безпекові застереження розмістило у четвер посольство України в Ізраїлі.

«Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України. З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до міста Умань в рамках святкування Рош га-Шана», – ідеться у заяві посольства.

Як зазначається, «у разі ухвалення рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень».

Також у посольстві перечислили інші обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в місті Умань; 
  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного
  • транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури; 
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів у місті Умань для забезпечення медичного обслуговування паломників; 
  • можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.
Щорічно десятки тисяч євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив наприкінці XVIII – початку XIX століття. Паломництво приурочене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають із 2 до 4 жовтня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.

Раніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана. Табурець додав, що під час паломництва буде розгорнуто місці оперативний штаб для координації роботи.

До відома, переговори з молдовською владою щодо проїзду ізраїльських прочан до України територією Молдови тривали кілька місяців, проте завершилися безрезультатно. Про це заявив журналістам у понеділок Леві Іцхак Гвірц з організації «Іхуд Бреслев» в Умані,

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Теги: хасиди іудеї МЗС

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