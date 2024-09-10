Черкаська ОВА звернулася до хасидів з проханням напередодні Рош га-Шана

Під час відзначення хасидами-паломниками свята Рош Га-Шана в Умані, 24 вересня 2022 року

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 2-4 жовтня

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації – не просто «страхачки», а українська буденність, на жаль… Однак, ми розуміємо, що, попри застереження, частина вірян все ж відвідає культове для себе місце. Тож маємо бути готовими», – наголосив Табурець у повідомленні в телеграмі.

Голова Черкаської ОВА зазначив, що «спільно з місцевою владою, керівниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками пропрацьовуються всі питання».

«Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами – на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії (10 вересня – ред.). Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя», – підкреслив голова ОВА.

Табурець додав, що під час паломництва буде розгорнуто місці оперативний штаб для координації роботи.

Як відомо, цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 2-4 жовтня. Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

До слова, Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну.

Ізраїльська туристична агенція, що спеціалізується на продажі туристичних путівок до Умані, повідомила тисячам власників квитків, що уряд Молдови скасував дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт країни в Кишиневі.

Нагадаємо, Молдова не планує пропускати на територію країни громадян Ізраїлю за умови, якщо й Україна відмовлятиме їм у в'їзді. В інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, як Україна координує дії з Молдовою та Ізраїлем напередодні Рош ха-Шана.

Також в Україні незабаром можуть запровадити електронні дозволи для громадян Ізраїлю для в’їзду в країну. Однак таке рішення може бути проблематичним для хасидів, так як вони не користуються смартфонами із релігійних міркувань.