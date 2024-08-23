Єврейський Новий рік. Молдова гальмує приїзд хасидів до Умані?

Посол України в Ізраїлі: «Ізраїльська сторона звернулася до молдавської і попросила виділити чартери»

Молдова не планує пропускати на територію країни громадян Ізраїлю за умови, якщо й Україна відмовлятиме їм у в'їзді. В інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, як Україна координує дії з Молдовою та Ізраїлем напередодні Рош ха-Шана.

«Молдавани, через територію яких до Умані добирається переважна більшість хасидів, заявили, що, якщо Україна не буде їх пускати, то, чому вони мають впускати, щоб ці люди накопичувалися на їхній території?» - зауважує посол.

За його словами, ізраїльська сторона звернулася до молдавської і попросила виділити чартери, бо нібито з Україною погоджені певні дати відвідання Умані хасидами без обмеження кількості.

«Ця інформація не відповідає дійсності, до нас ніхто не звертався, про що я і повідомив молдавських колег. І поки, за моєю інформацією, молдавська сторона не надала дозвіл на польоти чартерів», - наголосив дипломат.

Євген Корнійчук пояснив, що питання пропуску хасидів на єврейський Новий рік до України загострилося після введення Ізраїлем електронних дозволів – або ж електронних віз. Повідомляється, що це електронні документи, які треба отримати перед в’їздом до країни, і це стосується всіх країн з безвізовим режимом з Ізраїлем.

Цей порядок почав діяти для громадян України з 1 липня, але був необов'язковим, а вже з 1 серпня мав стати обов’язковим. Посол України в Ізраїлі зауважує, що інформацію про це рішення посольство отримало дуже дивним чином – з преси.

«Як юрист я одразу звернув увагу, що це є порушенням договору про безвізовий в’їзд, оскільки країна, яка збирається вносити зміни до порядку безвізового в’їзду, має спочатку провести консультації з іншими країнами. З Україною жодних консультацій не проводили. Це викликало певне обурення, тому що порушується міжурядова угода, і я публічно звернув на це увагу ізраїльської сторони. До мене приєднався посол Молдови, хоча посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський чомусь заявив, що тільки Україна не погодилась з введенням електронних віз. Всім же іншим, мабуть, подобається отримувати додаткові дозволи?» - зауважив дипломат.

Євген Корнійчук наголосив, що він попередив ізраїльську сторону, що Україна як держава залишає за собою право запроваджувати дзеркальні заходи відносно громадян Ізраїлю. Саме тому було підняте питання не лише пропуску хасидів до України, а й до Молдови.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять.

Нагадаємо, минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. «Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки. Бог не завжди захищав нас, ані на європейській, ані на українській землі», – заявив Нетаньягу на засіданні Кабміну.

Зауважимо, 7 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели першу за десять місяців телефонну розмову. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані можуть прибути до 50 тис. хасидів. Проте бомбосховища в Умані можуть вмістити лише приблизно 11 тис. людей.