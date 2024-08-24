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Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
Посол: Паломники, які їздять до України щороку, неодноразово порушували наше законодавство, зокрема, і про в'їзд
фото з відкритих джерел

Корнійчук: Під час війни інформація щодо контролю проїзду іноземних громадян має виключно важливий характер

Хасиди, які їздять до України щороку, неодноразово порушували законодавство, зокрема, і про в'їзд. Запровадження електронних дозволів для в’їзду в країну зможе регулювати це питання, заявив в інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як стало відомо, незабаром громадянам Ізраїлю та інших країн, які планують відвідати Україну, доведеться заповнювати електронний дозвіл для в'їзду. Такий дозвіл та новостворений реєстр передбачатиме також і відслідковування іноземних осіб, які мають так звану негативну візову історію.

«Крім того, саме паломники, які їздять до України щороку, неодноразово порушували наше законодавство, зокрема, і про в'їзд. У прикордонній службі є величезний список з тисяч людей, які перепливали Дністер, з Білорусі атакували наш кордон – цим особам заборонено в'їзд, кому на три, кому на п’ять років. Тобто вони, попадаючи в цей реєстр, автоматично отримують заборону на в’їзд, їм не треба навіть купувати квиток», – пояснив посол.

За його словами від час війни інформація щодо контролю проїзду іноземних громадян має виключно важливий характер.

«Нагадаю, що у нас нещодавно двоє співробітників спецслужб Казахстану у Києві вбили казахського журналіста і опозиціонера. Цього, мабуть, не сталося б, якби ми перевіряли таких візитерів заздалегідь», – зауважив Корнійчук.

Посол наголосив, що вже бачив що сперший такий крок вирішив запровадити Ізраїль. Євген Корнійчук бачив  ізраїльську анкету, і вважає її досить місткою: треба вносити інформацію про те, де ти працюєш, де проживаєш, хто твої родичі, де живуть вони і так далі. Тож за його словами, українські спецслужби вирішили, що ця інформація є корисною і Україні також бажано її мати.

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.

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Теги: РНБО Ізраїль візи посол кордон квиток реєстр Євген Корнійчук

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