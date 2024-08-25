Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам
Дипломат: Оскільки введення електронних віз не вимагає внесення змін до законодавства України – їх можуть запровадити досить швидко
фото: ДПСУ

Посол Корнійчук: У наших релігійних друзів можуть виникнути певні проблеми, оскільки їм заборонено користуватися смартфонами

В Україні незабаром можуть запровадити електронні дозволи для громадян Ізраїлю для в’їзду в країну. Однак таке рішення може бути проблематичним для хасидів, так як вони не користуються смартфонами із релігійних міркувань. Чому таку постанову вирішили ухвалити, пояснив в інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат стверджує, що зазначені дії стануть відповіддю на введення Ізраїлем електронних дозволів для українців на перебування в країні до 90 днів.

«Від ізраїльської сторони лунає такий аргумент на користь електронних віз, що відсоток відмов навіть впаде, бо тепер на цьому етапі будуть відсікатися ті, хто хоче працювати в Ізраїлі. Але якщо люди їдуть працювати, то отримують робочі візи і є відповідна процедура з цього приводу. Тут же йдеться виключно про людей, які їдуть в туристичних цілях терміном до 90 днів», – наголосив посол.

За його словами, оскільки введення електронних віз не вимагає внесення змін до законодавства України – їх можуть запровадити досить швидко.

«Треба ще розробити відповідний софт, саму електронну анкету, забезпечити базу, яка надасть доступ до інформації і буде її швидко обробляти. Це займе якийсь невеликий час, але допускаю, що цілком може запрацювати ще до Рош ха-Шана. Є один нюанс: у наших релігійних друзів можуть виникнути певні проблеми, оскільки їм заборонено користуватися смартфонами. Тому буде досить незручно», – зауважив Корнійчук.

Однак посол наголошує, що Україна не збирається так шантажувати Ізраїль чи паломників, так як задача України – «мати паритет і нормальну співпрацю, а не гру в одні ворота». Корнічук наголосив, що після того, як він з послом Молдови висловив занепокоєння з приводу планів ізраїльських колег щодо віз, ізраїльська сторона їх одразу відтермінувала.

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.

Читайте також:

Теги: Ізраїль посол скандал Україна Євген Корнійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати поплічників Кремля
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
21 серпня, 15:24
Волонтер Юрій Сапронов втратив будинок через обстріл РФ
Росіяни розбомбили будинок харківського волонтера Сапронова (фото)
24 липня, 21:11
Вадим Гутцайт заявив, що МОК багато допомагав українським спортсменам та Україні
Вадим Гутцайт став на захист глави МОК, який допустив росіян на Олімпіаду
26 липня, 18:24
Тягнибок заявив, що Ірина Фаріон була символом боротьби за українську мову
Затримання ймовірного вбивці Фаріон. Партія «Свобода» попередила владу
26 липня, 19:47
Україна працює над захистом енергооб'єктів
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
4 серпня, 22:17
Згідно з інформацією Дуброва, зараз таку послугу (яку покриває держава), можуть надавати 15 закладів
В Україні безоплатно проводять штучне запліднення: МОЗ повідомив про нову послугу
8 серпня, 13:07
Ясна погода – до погожої осені і теплої зими
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня, 00:05
14 серпня – Всесвітній день ящірки
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня, 00:05
Андрій Розлуцький загинув 3 серпня 2024 року
Захоплювався рибальством та мав золоті руки. Згадаймо Андрія Розлуцького
20 серпня, 09:00

Соціум

Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам
Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам
В Ізраїлі проходять антиурядові протести
В Ізраїлі проходять антиурядові протести
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони
Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені
Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
55K
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
50K
Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
15K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими
12K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
8028
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua