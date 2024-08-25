Табу на смартфони. Як Ізраїль своїми електронними візами сам ускладнив життя хасидам

Дипломат: Оскільки введення електронних віз не вимагає внесення змін до законодавства України – їх можуть запровадити досить швидко

Посол Корнійчук: У наших релігійних друзів можуть виникнути певні проблеми, оскільки їм заборонено користуватися смартфонами

В Україні незабаром можуть запровадити електронні дозволи для громадян Ізраїлю для в’їзду в країну. Однак таке рішення може бути проблематичним для хасидів, так як вони не користуються смартфонами із релігійних міркувань. Чому таку постанову вирішили ухвалити, пояснив в інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат стверджує, що зазначені дії стануть відповіддю на введення Ізраїлем електронних дозволів для українців на перебування в країні до 90 днів.

«Від ізраїльської сторони лунає такий аргумент на користь електронних віз, що відсоток відмов навіть впаде, бо тепер на цьому етапі будуть відсікатися ті, хто хоче працювати в Ізраїлі. Але якщо люди їдуть працювати, то отримують робочі візи і є відповідна процедура з цього приводу. Тут же йдеться виключно про людей, які їдуть в туристичних цілях терміном до 90 днів», – наголосив посол.

За його словами, оскільки введення електронних віз не вимагає внесення змін до законодавства України – їх можуть запровадити досить швидко.

«Треба ще розробити відповідний софт, саму електронну анкету, забезпечити базу, яка надасть доступ до інформації і буде її швидко обробляти. Це займе якийсь невеликий час, але допускаю, що цілком може запрацювати ще до Рош ха-Шана. Є один нюанс: у наших релігійних друзів можуть виникнути певні проблеми, оскільки їм заборонено користуватися смартфонами. Тому буде досить незручно», – зауважив Корнійчук.

Однак посол наголошує, що Україна не збирається так шантажувати Ізраїль чи паломників, так як задача України – «мати паритет і нормальну співпрацю, а не гру в одні ворота». Корнічук наголосив, що після того, як він з послом Молдови висловив занепокоєння з приводу планів ізраїльських колег щодо віз, ізраїльська сторона їх одразу відтермінувала.

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася.

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.