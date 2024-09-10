Молдова заборонила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну – ЗМІ

Раніше ізраїльська сторона зверталася до молдавської і попросила виділити чартери для приїзду хасидів

Ізраїльські туристичні агенції розглядають можливість організації поїздок до України через аеропорти Румунії та Польщі

Переговори з молдовською владою щодо проїзду ізраїльських прочан до України територією Молдови тривали кілька місяців, проте завершилися безрезультатно. Про це заявив журналістам у понеділок Леві Іцхак Гвірц з організації «Іхуд Бреслев» в Умані, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, відмова Кишинева позначається на близько 15 тис. пасажирах чартерних рейсів, близько половини з 30 тис. паломників, які хотіли б поїхати до Умані цього року.

Ізраїльська туристична агенція, що спеціалізується на продажі туристичних путівок до Уманs, теж повідомила тисячам власників квитків, що уряд Молдови скасував дозволи на проїзд ортодоксальних євреїв через аеропорт країни в Кишиневі, пише Haaretz.

«На жаль, чутки виявилися правдою. Щойно кілька днів тому нам повідомили про наміри молдовського уряду, ми почали інтенсивні зусилля з урядом Молдови, щоб змінити їхню думку. Але шанси на це невеликі», – повідомило туристичне агентство Netivim Tours.

Повідомляється, що водночас Netivim Tours негайно почали шукати альтернативні рішення. Вони розглядають можливість організації поїздок до України через аеропорти Румунії та Польщі.

Щорічно десятки тисяч євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив наприкінці XVIII – початку XIX століття. Паломництво приурочене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають із 2 до 4 жовтня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.

Нагадаємо, Молдова не планує пропускати на територію країни громадян Ізраїлю за умови, якщо й Україна відмовлятиме їм у в'їзді. В інтерв'ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, як Україна координує дії з Молдовою та Ізраїлем напередодні Рош ха-Шана.

Також в Україні незабаром можуть запровадити електронні дозволи для громадян Ізраїлю для в’їзду в країну. Однак таке рішення може бути проблематичним для хасидів, так як вони не користуються смартфонами із релігійних міркувань.