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Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
Рош га-Шана у 2024 році відзначатимуть 2–4 жовтня.
фото з відкритих джерел

Міграційна служба разом із правоохоронними органами перейшли на посилений режим роботи

На Черкащину почали прибувати паломники-хасиди на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, який цьогоріч відзначають у жовтні. Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

«Сьогодні з робочим візитом місто Умань відвідав начальник Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби Андрій Кочерга. Спільно з працівниками Уманського відділу ЦПМУ ДМС відвідали квартал, де проживають хасиди, могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, і за участі представників Уманського районного управління поліції ГУНП в області та Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту Національної поліції України обговорили спільні заходи. Головні акценти наради: безпекова складова перебування іноземних паломників та контроль за дотриманням ними законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», – йдеться у повідомленні.

У Міграційній службі зазначили, що до Умані вже прибули до пів тисячі хасидів, однак масового прибуття паломників очікують уже з наступного тижня. З огляду на це, Міграційна служба разом із правоохоронними органами перейшли на посилений режим роботи.

Цього року планується найбільш велелюдне святкування Рош га-Шана за участю понад 50 тис. прочан.

Рош га-Шана у 2024 році відзначатимуть 2–4 жовтня.

Нагадаємо, міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з етнополітики та свободи совісті за підсумками засідання робочої групи напередодні. Попри війну Росії проти України тисячі брацлавських хасидів, як і щороку, планують прибути до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак Ірина Плетньова наголосила, що через обмежену кількість укриттів, необхідних для значної кількості паломників, місто не може гарантувати стовідсоткову безпеку.

Натомість  Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.

Також раніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана. Табурець додав, що під час паломництва буде розгорнуто місці оперативний штаб для координації роботи.

 

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Теги: хасиди Умань місто

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