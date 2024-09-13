Чи готова Умань цьогоріч прийняти хасидів? Відповідь Держетнополітики
Міська голова Умані повідомила, що через обмежену кількість укриттів місто не може гарантувати стовідсоткову безпеку хасидам
Міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з етнополітики та свободи совісті за підсумками засідання робочої групи напередодні.
Попри війну Росії проти України тисячі брацлавських хасидів, як і щороку, планують прибути до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак Ірина Плетньова наголосила, що через обмежену кількість укриттів, необхідних для значної кількості паломників, місто не може гарантувати стовідсоткову безпеку.
«Це створює значні виклики для місцевої влади та вимагає максимальної координації зусиль усіх залучених сторін», – зазначає пресслужба.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.
Також раніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана. Табурець додав, що під час паломництва буде розгорнуто місці оперативний штаб для координації роботи.
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