В УПЦ МП стали на захист Новинського, якому не вдалось завадити отриманню Томоса



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На фото Вадим Новинський російський, а тепер вже і український політик та бізнес-олігарх, меценат УПЦ Московського патріархату з патріархом РПЦ Кирилом

«Новинський не є проросійським політиком», - митрополит Антоній

Керуючий справами Московської церкви в Україні митрополит Антоній запевняє, що попередня влада начепила ярлик проросійського політика на бізнесмена і мецената їхньої церкви Вадима Новинського.

Керуючий справами УПЦ МП в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що «попередники» називали проросійськими всіх, хто з нею був не згоден.

Також Антоній стверджує, що Новинський «ніяким чином не впливає на внутрішні рішення в церкві». «ЗМІ створювали зовнішню картинку, яку видавали за реальну ситуацію в церкві», - запевняє керуючий справами Московської церкви.

Антоній навів приклад, що «рік тому була історія: (ієрархи УПЦ МП – «Главком») вирішували, чи зустрічатися з п’ятим президентом Петром Порошенко, і в підсумку не зустрілися. «Я вас запевняю, коли ми йшли на Архієрейський собор, готового рішення ще не було. Це рішення ухвалювалося соборним розумом. Кожен висловлював свою позицію з цього питання і Вадима Новинського на Соборі не було. Кожен єпископ керувався своєю християнською совістю та настроєм своїх священнослужителів і парафіян, адже потім вертався додому і мав зважати на те, що йому казатимуть люди», - сказав в інтерв’ю «Главкому» керуючий справами УПЦ МП.

Нагадаємо, Вадим Новинський російський, а тепер вже і український політик та бізнес-олігарх. Меценат УПЦ Московського патріархату. Активно протидіяв проведенню Об'єднавчого Собору Українських православних церков, зокрема, зі своїми охоронцями вивіз із Києва митрополита УПЦ МП Агапіта (Бевцика), який мав намір долучитися до Об'єднавчого Собору.

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