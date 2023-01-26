Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW

Окупанти планують розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції на Луганщині

Російські загарбники готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Про це повідомили аналітики ISW.

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«Після взяття росіянами Соледара в середині січня атаки на Бахмут і прилеглі населені пункти, мабуть, припинилися, що дозволяє припустити, що російська наступальна операція взяття Бахмута може бути кульмінаційною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області. На думку аналітиків, такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група «Вагнера», схоже, знижуються.

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Протягом останніх кількох днів окупанти відновили наступальні дії, а саме обмежені наземні удари, на двох основних ділянках фронту – у центральній частині Запорізької області на лінії Кам’янське – Малі Щербаки – Мала Токмачка та в районі Вугледара на заході Донецької області. Ці атаки здійснюють невеликі десантні групи чисельністю від 10 до 15 осіб, вони мають на меті розосередити українську оборону.

Раніше повідомлялося, що прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів.

До слова, російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ.