Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW
фото ілюстративне

Окупанти планують розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції на Луганщині

Російські загарбники готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Про це повідомили аналітики ISW.

«Після взяття росіянами Соледара в середині січня атаки на Бахмут і прилеглі населені пункти, мабуть, припинилися, що дозволяє припустити, що російська наступальна операція взяття Бахмута може бути кульмінаційною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області. На думку аналітиків, такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група «Вагнера», схоже, знижуються. 

Протягом останніх кількох днів окупанти відновили наступальні дії, а саме обмежені наземні удари, на двох основних ділянках фронту – у центральній частині Запорізької області на лінії Кам’янське – Малі Щербаки – Мала Токмачка та в районі Вугледара на заході Донецької області. Ці атаки здійснюють невеликі десантні групи чисельністю від 10 до 15 осіб, вони мають на меті розосередити українську оборону.

Раніше повідомлялося, що прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів.

До слова, російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Теги: війна росія окупанти Україна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
Сьогодні, 08:24
Росіяни обстріляли Торецьк, Бахмут і район, загинув мирний житель, є поранені
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені
Сьогодні, 02:50
Ідуть важкі бої: Маляр заявила про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром
Ідуть важкі бої: Маляр заявила про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром
Сьогодні, 01:57

Події в Україні

Ворог вночі атакував ракетами Запоріжжя (фото)
Ворог вночі атакував ракетами Запоріжжя (фото)
Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW
Новий наступ на Бахмут може бути кульмінаційним – ISW
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Банкова повідомила про перші збиття російських ракет
Банкова повідомила про перші збиття російських ракет
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
18K
На Київщині лунають вибухи
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8738
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
8223
Окупанти запустили ракети. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
7795
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту