Ідуть важкі бої: Маляр заявила про тиск ворога під Бахмутом і Вугледаром

Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ

Російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

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За її даними, ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ, несе значні втрати, однак від своїх планів не відмовляється.

«Інтенсивність боїв зростає. Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів», – зауважила Маляр.

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Нагадаємо, українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі AFP.